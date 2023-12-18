«Балтике» оставили право использовать бренды пива Carlsberg

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области оставил пивоваренной компании «Балтика» право использовать бренды Carlsberg. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующее решение.

В агентстве напомнили, что ранее «Балтика» подала в суд иск к датской Carlsberg Breweries, в котором компания просила признать недействительными односторонние отказы последней от рамочного лицензионного соглашения, которое было заключено в 2013 году, и договоров об использовании организацией РФ нескольких глобальных пивных брендов ответчика. Суд удовлетворил его полностью.