На Украине оштрафовали сервис Pornhub

Государственная налоговая служба Украины оштрафовала более чем на $5,5 тыс. сервис порнографического контента Pornhub из-за нежелания регистрироваться в стране и неуплаты налогов в бюджет. Об этом сообщил глава финансового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев.

"Налоговая [служба Украины] оштрафовала Pornhub. <...> Компания, оперирующая сайтом Pornhub, уклоняется от регистрации, в связи с чем к ней был применен штраф в размере $5 543 и соответствующее налоговое уведомление-решение направлено в компанию и Агентство доходов Канады", - написал он в Telegram-канале.

Гетманцев также сообщил, что с начала этого года сервис платной подписки Onlyfans в рамках "налога на Google", введенного властями Украины с июня 2022 года, заплатил в бюджет страны свыше $944 тыс.