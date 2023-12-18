Суд признал незаконным расторжение Carlsberg лицензионных соглашений с "Балтикой"

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области в понедельник по иску ООО "Пивоваренная компания "Балтика" к датской Carlsberg Breweries A/S признал незаконным отказ ответчика от рамочного соглашения о поставках и лицензиях от 1 апреля 2013 года и от четырех лицензионных соглашений на использование истцом брендов ответчика Holsten, Tuborg, Kronenbourg и Seth & Riley's Garage. Об этом сообщает РИА Новости. В картотеке арбитражных дел отмечается, что иск был удовлетворен полностью. 6 декабря глава пивоваренной компании "Балтика" Таймураз Боллоев обратился к главе Росимущества Вадиму Яковенко, предложив ему национализировать предприятие. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вопрос о возможной национализации пивоваренной компании "Балтика" подлежит тщательному рассмотрению, поэтому пока его нельзя комментировать. Он отметил, что "каждый конкретный случай уникален и подлежит рассмотрению в правительстве и администрации".