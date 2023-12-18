Минприроды уменьшит коэффициент к ставке экосбора в 2024 году

Минприроды предлагает сократить ставку экосбора для компаний с 1 до 0,5 в 2024 году, чтобы сделать переход на новый механизм расширенной ответственности производителя более плавным. Об этом сообщает пресс-служба Минприроды.

С 1 января 2024 года в России начнёт работу обновлённая система РОП, суть которой состоит в стимулировании производителей и импортёров самостоятельно утилизировать отходы от использования товаров и выпускать "экологичные" товары, упаковки, то есть тех, которые можно переработать, и они в конце своей жизни не будут захоронены на полигоне.

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Закон предполагает возникновение полной ответственности, то есть обязанности 100% утилизации упаковки для её производителей и импортёров в 2027 году. Рост нормативов утилизации будет постепенный: в 2025 году - 55%, в 2026 - 75%, и в 2027 году уже 100%.

Если производитель или импортёр уклоняется от самостоятельной утилизации и перекладывает свою обязанность за это на государство, в этом случае необходимо будет уплатить экологический сбор. Один из первых вопросов совещания - ставки экологического сбора.

"Директор департамента государственной политики и регулирования в сфере обращения с отходами производства и потребления Андрей Федотовский рассказал, что министерство по инициативе компаний предложило скорректировать предложенные изначально критерии коэффициента к ставке экосбора. При этом правоприменение экологических коэффициентов бизнес-сообщество договорилось взять на мониторинг", - говорится в сообщении.

Как отмечается в сообщении, первоначально базовый коэффициент был установлен - единица, но поступило предложение от бизнеса сделать переход более плавным - установить на 2024 год коэффициент 0,5.

"Правительство со своей стороны поддержало эту инициативу, поэтому внесены соответствующие корректировки - на 2024 год будет не единица повышающий коэффициент, а 0,5", - подчеркнул Федотовский.

Заместитель главы Минприроды России подчеркнул, что одна из ключевых задач РОП - увеличить спрос на вторичное сырьё, сократить вовлечение первичного сырья в производство упаковки, а также стимулировать компании к самостоятельной утилизации.

Советник по устойчивому развитию "Сибирское стекло" Ирина Байбарович рассказала, что в течение двух лет компания готовилась к внедрению РОП в стране. В итоге к 2024 году они готовы выполнить весь норматив утилизации и не уплачивать экосбор.

"Мы отработали два года очень плотно с министерством. У нас есть понимание и мы РОП воспринимаем положительно. У нас экономисты посчитали, что за 2024 год мы должны утилизировать 50% и, судя по всему, мы не заплатим экосбор, потому что на декабрь 2023 года мы показываем результат: в новой упаковке, в новой стеклотаре мы уже используем 50% стеклобоя для коричневой бутылки и где-то около 30% для прозрачной. На следующий год мы ставили для себя нормативы поднять использование вторичного ресурса в коричневой бутылке до 80%. Если говорить об удорожании упаковки, на стеклянную тару поднимут цену наверно те производители, кто не готовился к РОП", - прокомментировала она.