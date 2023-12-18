РБК: Глава РСПП заявил об остановке мегапроектов в РФ из-за экспортных пошлин

Многие российские компании после введения экспортных пошлин приостановили проекты, которые входят в соглашение о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК). Об этом сообщил председатель Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин, пишет РБК. "После октябрьского повышения экспортных пошлин многие компании на холд поставили свои проекты, которые входят в СЗПК, потому что очень существенно поменялась фискальная нагрузка", — отметил Шохин. Он отметил, что в СЗПК нет стабилизационной оговорки об экспортных пошлинах. РСПП пытается убедить власти смягчить меры и распространить стабилизационную оговорку на всю фискальную нагрузку. Однако по словам Шохина, Минфин сопротивляется, руководствуясь принципом "не для того мы не включили когда-то это, чтобы сейчас идти навстречу". До этого в РСПП критически высказались относительно законопроекта о локализации автомобилей такси. Они направили письмо главе Минтранса Виталию Савельеву и министрам транспорта регионов страны. В обращении говорится, что введение уровня локализации для такси усложнит процесс закупки новых автомобилей на фоне дефицита доступных машин и вызовет рост их стоимости. До этого стало известно, что в Госсовете России поддержали законопроект, который даст правительству РФ право требовать от бизнесменов использовать для работы в такси автомобили российского производства.