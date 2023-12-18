U.S. Steel будет продана японскому конгломерату

Японская металлургическая компания Nippon Steel объявила о покупке американского производителя стали U.S. Steel за $14,1 млрд. Об этом сообщается на сайте Nippon Steel.

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Помимо стоимости сделки, Nippon Steel выплатит долги U.S. Steel на сумму около $742 млн. Таким образом, американская компания станет дочерней структурой японского гиганта. По данным Nikkei, целью приобретения является налаживание поставок высококачественной стали, востребованной в производстве электромобилей, в Японию и США. Это позволит обеспечить экономическую безопасность двух стран на фоне растущего спроса.

«Мы рады, что эта сделка объединяет две компании с ведущими мировыми технологиями и производственными возможностями, демонстрируя нашу миссию по обслуживанию клиентов по всему миру, а также нашу приверженность созданию более экологически чистого общества посредством декарбонизации стали», — сказал президент Nippon Steel Эйдзи Хашимото.

Согласно информации агентства Kyodo, Nippon Steel ставит задачу увеличить ежегодные объемы производства стали до 100 млн тонн. Ранее с этой целью компания поглотила активы в Индии и Таиланде. После приобретения U.S. Steel ожидаемый объем выпуска может составить 86 млн тонн.