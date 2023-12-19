«КамАЗ» назвал размер квартальной премии для сотрудников

В январе 2024 года рабочие получат премию за октябрь-декабрь 2023-го. Для выплаты предусмотрен повышающий коэффициент, который зависит от стажа работы на заводе, и понижающий — за отсутствие на рабочем месте, включая дополнительные дни отдыха, период отпуска за свой счет и ряд других причин. Если работник пропустит не более 3 дней за квартал, его премия будет снижена до 7 тыс. рублей. При пропуске от четырех дней до недели — будет снижена вдвое.