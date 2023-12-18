Российские маркетплейсы создадут Ассоциацию цифровых платформ

Крупные маркетплейсы России готовятся к созданию Ассоциации цифровых платформ. Об этом сообщает РБК.

Речь идет о компаниях Wildberries, Ozon, «Яндекс», «СберМаркет» и Avito. Подчеркивается, что целью внедрения платформы является разработка регулирования платформенной занятости и налогообложения, транспортных издержек, вознаграждения участников рынка. Это позволит углубиться в развитие цифровой платформы и их экономики, говорится в публикации.

Документация на регистрацию поступила в Минюст. Подчеркивается, что ее регистрация ожидается до конца текущего года. Компании-учредители ассоциации - члены Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ).

Управляющий директор Avito Влад Федулов назвал учреждение ассоциации «логичным и своевременным шагом». Он подчеркнул, что принятая мера является результатом эволюционного развития рынка и его участников.