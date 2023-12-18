Переработчики сельди уведомили торговые сети о росте цен на их продукцию

«Крупный переработчик рыбы «Балтийский берег» (бренды «Балтийский берег», Mare) уведомляет ритейлеров о повышении цен на продукцию из филе сельди на 10 % в декабре», – сообщает «Коммерсант». Отмечается, что спрос на селедку растет, а производители испытывают дефицит и подорожание сырья. Производитель консервов «Русский рыбный мир» также сообщил журналистам о том, что запасы сельди на складах уменьшаются. До этого сообщалось, что выросли в цене и ингредиенты салата оливье – в общей сложности любимое новогоднее блюдо подорожало на 45 %. Ранее «ФедералПресс» писал, что красная икра в России стала дешевле. Фото: unsplash.com