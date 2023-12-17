Возведение омского ЖК «Золотые купола» за 985 миллионов завершит «Евротехстрой»

Стало известно, кому предстоит заняться долгостроем ЖК «Золотые купола» в центре Омска. На портале госзакупок подвели итоги аукциона, победителем стало ООО «Евротехстрой», которое предложило цену в 985 млн рублей.

Заявку на участие в закупке также подавала СПК «Сибцентрострой», и ее ценовое предложение было на несколько миллионов ниже. Однако члены комиссии решили, что эта компания не соответствует требованиям документации. Отметим, это был повторный аукцион. На первый заявку подала лишь одна компания — ООО «Стройтраст», но и ее заявку отклонили из-за несоответствий.

Подрядчику предстоит строительство дома П-образной формы переменной этажности от 9 до 12, с техподпольем и террасами на верхних этажах. На круглосуточную охрану объекта сейчас выделяют 2,65 млн рублей.

Строительство ЖК «Золотые купола» началось еще в 2004 году, этим занималась ООО «Сибирская промышленно-энергетическая компания» Владимира Дрокина. По версии следствия, предприниматель провел двойные продажи квартир на сумму свыше 1,1 млрд рублей. Дрокин бросил строительство дома, покинул страну и был объявлен в международный розыск.