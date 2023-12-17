Оценены потери ушедших из России западных компаний

В 2022 году Владимир Зеленский призвал западные компании немедленно покинуть Россию с тем, чтобы Москва прекратила получать инвестиции и налоги, пишут обозреватели Пол Сонне и Ребекка Р. Руис в статье для The New York Times.

По данным авторов, сотни концернов последовали его призыву и покинули страну. В связи с этим западные эксперты предположили, что российская экономика рухнет, а Москве не хватит денег на финансирование конфликта.

Вместе с тем, заметили аналитики, президент России Владимир Путин имел другие планы. Он внедрил особые механизмы выхода западных компаний с российского рынка, которые позволили Москве заработать значительные денежные средства.

В частности, уточнили обозреватели, в военный бюджет России поступило не менее $1,25 млрд.

За два года целые отрасли промышленности перешли в руки государства либо лояльных власти участников рынка. Передел собственности был сопоставим с тем, что наблюдался в 90-е годы, подчеркнули авторы статьи.

Западные концерны, ушедшие из России, наоборот, понесли крупные убытки. В общей сложности они утратили свыше $103 млрд, пояснили Пол Сонне и Ребекка Р. Руис.