С полок российских магазинов исчезли батончики KitKat от Nestle. С прошлого года, когда швейцарская компания перестала продавать сладости в России, магазины распродавали остатки шоколада, сообщает Telegram-канал Mash.

Сейчас приобрести турецкий аналог KitKat россияне могут на маркетплейсах, но там их стоимость в несколько раз дороже, чем была в российских магазинах: за один батончик просят 80 рублей вместо 30 40 рублей.

В России попытались создать собственный аналог, чтобы импортозаместить батончик от Nestle, но сделать этого пока не удалось.

«Есть лишь Goodmix — но рецептура не та, спроса нет», — говорится в публикации.