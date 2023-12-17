"Газпром" установил новый исторический рекорд суточных поставок газа в Китай

"16 декабря заявка китайской стороны на поставку российского газа по газопроводу "Сила Сибири" вновь превысила суточные контрактные обязательства. "Газпром" поставил все запрошенные объемы и установил новый исторический рекорд суточных поставок газа в Китай", - отметили в холдинге.