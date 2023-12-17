Эксперты заявили, что российский бизнес оправился от санкций
Западные санкции оказывают сильнейшее давление на российский бизнес, отметил доцент Финансового университета при правительстве Петр Щербаченко. Он добавил, что отечественным предпринимателям удалось адаптироваться к новым условиям, пишет «Газета.Ru».
Финансист пояснил, что Банк России и Институт Гайдара провели опросы среди российских бизнесменов. Респонденты показали высокий уровень оптимизма, пояснили, что спрос на продукцию отечественных производителей растет, компании накапливают запасы товаров в ожидании дальнейшего роста.
Вместе с тем, сохраняются высокие риски для бизнеса. В первую очередь, в сегменте поставок, логистике, во вторую - в сфере кибербезопасности, отметил Щербчаченко. Он уточнил, что атаки аферистов и жуликов, использующих цифровые технологии, стали одной из главных опасностей для российских компаний.
Профессор Финансового университета Александр Сафонов сообщил, в свою очередь, что, действительно, в 2023 году бизнесу удалось адаптироваться к текущим условиям. Кроме того, на российском рынке вырос внутренний спрос на фоне импортозамещения.
По его мнению, в следующем году условия могут усложниться. В связи с этим, уточнил эксперт, в 2024 году следует наладить производство востребованных товаров полного цикла, чтобы уменьшить зависимость от импорта.