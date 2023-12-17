В «Газпроме» рассказали о пути российского газа через Украину

Компания «Газпром» подает газ через Украину при помощи газоизмерительной станции (ГИС) «Суджа» в одноименном городе в Курской области. Об этом сообщил официальный представитель российской компании Сергей Куприянов, передает РИА Новости.

Как рассказал Куприянов, «Газпром» осуществляет подачу газа для транзита через Украину в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС «Суджа». На 17 декабря это 42 млн кубометров, отметил он.

Представитель «Газпрома» также добавил, что заявка на ГИС «Сохрановка» в Ростовской области была отклонена.

14 декабря президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам года заявил, что Украина продолжает получать деньги за транзит российского газа и до сих пор потребляет его. По его словам, то, что Европа недополучает газ, это проблемы, к которым привели их собственные решения.