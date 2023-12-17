Lufthansa потребовала от экоактивистов сотни тысяч евро компенсации

Во время нескольких акций протеста активисты-экологи на несколько часов закрыли аэропорты Гамбурга, Дюссельдорфа и Берлина, усевшись прямо на взлетно-посадочной полосе. В июле Lufthansa объявила, что потребует возмещения ущерба в связи с отменой рейсов. Авиакомпании Condor и Tuifly также рассмотрели претензии о возмещении ущерба после протеста в аэропорту Дюссельдорфа. После этого министр транспорта Германии Фолькер Виссинг объявил, что закон об авиационной безопасности будет ужесточен.

Протесты 13 июля в аэропорту Гамбурга затронули 57 рейсов Lufthansa Group и 8500 пассажиров. В результате авиакомпании был причинен ущерб на сумму 400 тысяч евро. В общей сложности десяти ответчикам были отправлены письма с требованием выплаты, сообщает Spiegel. В аэропорту Дюссельдорфа в тот же день были сорваны 24 рейса. Ущерб составил 220 тысяч евро. Обвиняемых по этим двум делам просят выплатить компенсацию во внесудебном порядке. Наконец, протесты в аэропорту Берлин-Бранденбург в ноябре 2022 года привели к отмене 35 рейсов. Сообщается, что шестеро обвиняемых в блокировке деятельности воздушной гавани уже получили требования о выплате 120 тысяч евро.