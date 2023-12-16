Авиакомпании в Германии предъявили счет экоактивистам

Немецкая авиакомпания Lufthansa и ее дочерние компании предъявили счет экоактивистам, приклеивавшим себя к взлетно-посадочным полосам. Об этом сообщает газета Bild am Sonntag.

© Lenta.ru

По данным издания, Eurowings, входящая в состав Lufthansa Group, посчитала убытки от многочисленных акций экоактивистов: суммарно они составили 740 тысяч евро. Туда входят задержки и изменения маршрутов рейсов в трех немецких аэропортах.

Ущерб от акций в аэропортах Гамбурга и Дюссельдорфа 13 июля составил 400 тысяч и 220 тысяч евро соответственно. При этом компания не разглашает имена экоактивистов и просит их выплатить суммы во внесудебном порядке. А из-за ноябрьской акции в аэропорту Берлина — 120 тысяч евро. Шесть активистов уже уведомлены о необходимости заплатить компании. Почти все они наняли адвокатов, а один из них обратился в суд.

Министр транспорта Германии Фолькер Виссанг рассказал, что в федеральном правительстве уже обсуждается ужесточение уголовного законодательства, так как подобные инциденты «выходят далеко за рамки легитимного протеста».

13 июля активисты экологического движения Letzte Generation в знак протеста заблокировали два аэропорта в Германии — в Дюссельдорфе и Гамбурге. Несколько активистов через ограждение проникли на часть летного поля аэродрома, где размещаются воздушные суда. Некоторые из них приклеили себя к асфальту. Таким способом протестующие хотели призвать власти обратить внимание на проблему изменения климата.