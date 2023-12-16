Гендир "Србиягаза" Баятович: Сербия увеличит поставки газа из РФ и запасы газа

Гендиректор компании "Србиягаз" и заместитель председателя входящей в состав правящей коалиции Социалистической партии Сербии Душан Баятович заявил о стремлении его страны увеличить поставки газа из РФ и расширить подземные хранилища газа (ПХГ). Его слова приводит РИА Новости. "Мы хотим увеличить объем покупаемого в России газа, сейчас это единственный доступный газ", - подчеркнул он. Отмечается, что в Белграде рассчитывают на помощь "Газпрома" в расширении поставок газа из РФ и увеличении ПГХ. По словам Баятовича, после расширения ПХГ "Банатски-Двор" и создания ПХГ "Честерег" и "Српски-Итебей" Сербия сможет увеличить объемы хранилищ до 2,5-3 млрд куб. м. Чиновник отметил, что Сербия уже потребляет свыше 3 млрд куб. м газа в год, а в ближайшее время это число может вырасти, особенно после строения газовых ТЭЦ при сотрудничестве с "Газпромом". До этого президент Сербии Александр Вучич заявил, что моральная позиция его страны не позволяет ввести санкции против России.