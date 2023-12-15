Maersk приостанавливает перевозки по Красному морю
Датская судоходная компания AP Moller-Maersk приостанавливает все контейнерные перевозки в водах Красного моря. Об этом сообщает Reuters.
Отмечается, что приостановка перевозок будет действовать до соответствующего уведомления. Вместо Красного моря Maersk планирует отправить суда в обходной путь вокруг Африки.
«После вчерашнего инцидента с Maersk Gibraltar и очередного нападения на контейнеровоз сегодня мы дали указание всем судам Maersk, которые находятся в этом районе и должны пройти через Баб-эль-Мандебский пролив, приостановить их рейс до дальнейшего уведомления. <...> Недавние нападения на коммерческие суда в этом регионе <...> представляют серьезную угрозу безопасности моряков», — сообщил представитель компании.
Напомним, что ранее контейнеровоз компании подвергся атаке йеменских хуситов.