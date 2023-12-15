У коньяка Courvoisier сменился владелец

Компания Campari сообщила о покупке известной французской марки коньяка Courvoisier. Активы были приобретены итальянским производителем алкогольных напитков у японской фирмы Beam Suntory.

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Сделка оценивается в $1,2 млрд. Отмечается, что ее закроют в предстоящем году. Если цели по продажам буду достигнуты, Campari выделит в качестве дополнительной суммы $120 млн в 2029 году.

С 2007 года компания успешно расширяет свой бизнес. Она приобрела с указанного периода более 25 фирм на общую сумму более €3 млрд. Одной из значительных сделок стало приобретение Grand Marnier Group за €490 млн.

Приобретение компанией Campari торговой марки Courvoisier является большим шагом на пути укрепления ее конкурентных позиций на рынке напитков, говорится в публикации.

Courvoisier основали в 1828 году. В 2022-м компания зафиксировала падение продаж на 33%.