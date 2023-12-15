Кабмин РФ продлил мораторий на проверки бизнеса на 2024 год

Правительство России решило продлить действие моратория на проведение проверок бизнеса на 2024 год. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Мы продлеваем на следующий год мораторий на проведение проверок... Мораторий уже себя хорошо зарекомендовал", – цитирует Мишустина РИА Новости.

Премьер-министр пояснил, что благодаря мораторию количество проверок бизнеса снизилось в пять раз в сравнении с показателем 2019 года. Предприниматели смогли направить ресурсы на выполнение текущих задач, расширение проектов и выходы на новые рынки.

Ранее продлить действие моратория поручил Владимир Путин. Подобное распоряжение он отдал в ходе совещания с правительством в ноябре.