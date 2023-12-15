Великобритания ввела санкции против Новикомбанка

Новикомбанк попал под санкции Великобритании, следует из данных на сайте британского правительства. Новикомбанк является опорным банком российской промышленности и госкорпорации «Ростех», он уже находится под санкциями США и Австралии. Санкции Великобритании означают блокировку активов и другие ограничительные меры в отношении кредитной организации.