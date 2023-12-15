Великобритания ввела санкции против Новикомбанка
Новикомбанк попал под санкции Великобритании, следует из данных на сайте британского правительства. Новикомбанк является опорным банком российской промышленности и госкорпорации «Ростех», он уже находится под санкциями США и Австралии. Санкции Великобритании означают блокировку активов и другие ограничительные меры в отношении кредитной организации.
Кроме того, власти страны ввели запрет на корреспондентские отношения с рядом российских банков, среди которых: Газпромбанк, ВТБ, РСХБ, Банк международных расчетов, Альфа-банк, Промсвязьбанк, «ФК Открытие», банк «Санк-Петербург», ВБРР, Металлинвестбанк, «Уралсиб», МТС-банк, «Зенит», ВЭБ и его дочка «Дом.рф», Росбанк и «Тинькофф банк», Индустриально-сберегательный банк, Генбанк, Черноморский банк реконструкции и развития, УБриР, СМП-банк, МКБ и МИНб.