Великобритания ввела санкции против Новикомбанка

Новикомбанк попал под санкции Великобритании, следует из данных на сайте британского правительства. Новикомбанк является опорным банком российской промышленности и госкорпорации «Ростех», он уже находится под санкциями США и Австралии. Санкции Великобритании означают блокировку активов и другие ограничительные меры в отношении кредитной организации.

Великобритания ввела санкции против Новикомбанка
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Кроме того, власти страны ввели запрет на корреспондентские отношения с рядом российских банков, среди которых: Газпромбанк, ВТБ, РСХБ, Банк международных расчетов, Альфа-банк, Промсвязьбанк, «ФК Открытие», банк «Санк-Петербург», ВБРР, Металлинвестбанк, «Уралсиб», МТС-банк, «Зенит», ВЭБ и его дочка «Дом.рф», Росбанк и «Тинькофф банк», Индустриально-сберегательный банк, Генбанк, Черноморский банк реконструкции и развития, УБриР, СМП-банк, МКБ и МИНб.

Компании
Металлинвестбанк
Московский индустриальный банк
Уральский банк реконструкции и развития
Тинькофф банк
Всероссийский банк развития регионов
Новикомбанк
Росбанк
Генбанк
Уралсиб
ФК Открытие
Альфа-банк
ВЭБ
Банк ВТБ
МТС-Банк
Газпромбанк
Промсвязьбанк
Ростех
Россельхозбанк