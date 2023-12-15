Сбер повысил ставки по вкладам

«В преддверии Нового года мы уже второй раз в течение недели повышаем ставки по сберегательным продуктам, чтобы наши клиенты могли получить более высокий доход со Сбербанком. Сейчас отличный момент, чтобы открыть вклад с хорошей доходностью, построить планы на предстоящий год и быстрее накопить средства для их воплощения в жизнь. Новые условия помогут это сделать: сегодня мы подняли ставки сразу по всей основной линейке вкладов Сбера. Максимальную ставку до 16 процентов годовых в зависимости от вклада можно получить, если открыть его на полгода», — отметил первый заместитель председателя правления Сбербанка Кирилл Царев.