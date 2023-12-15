Сбер повысил ставки по вкладам
С 15 декабря Сбер повысил ставки по популярным вкладам линейки «Лучший %», а также по линейкам СберВкладов и «Управляй». Повышение ставок составило от 0,8 до 1,68 процентных пунктов в зависимости от вклада.
Максимальная ставка по вкладам теперь составит 16 процентов годовых на шесть месяцев, а в премиальном сегменте — 16,5 процента годовых.
По многим вкладам действуют повышенные ставки для подписчиков СберПрайм+ и зарплатных клиентов банка и держателей премиальных пакетов услуг.
Кроме того, с 14 декабря Сбер повысил ставки по счету «Ежедневный %» и «Накопительный счет Премьер» до 14 процентов годовых на первые два месяца для клиентов, кто ранее не открывал данные счета. По счетам «Накопительный счет Лидер» — до 15 процентов годовых. Для клиентов, которые ранее открыли данные счета, ставка также будет увеличена на два процента.
«В преддверии Нового года мы уже второй раз в течение недели повышаем ставки по сберегательным продуктам, чтобы наши клиенты могли получить более высокий доход со Сбербанком. Сейчас отличный момент, чтобы открыть вклад с хорошей доходностью, построить планы на предстоящий год и быстрее накопить средства для их воплощения в жизнь. Новые условия помогут это сделать: сегодня мы подняли ставки сразу по всей основной линейке вкладов Сбера. Максимальную ставку до 16 процентов годовых в зависимости от вклада можно получить, если открыть его на полгода», — отметил первый заместитель председателя правления Сбербанка Кирилл Царев.