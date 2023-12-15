В «Газпроме» указали на последствия недальновидности Европы

«Эффект от своей недальновидной политики европейцы уже могут ощущать прямо сейчас. Он проявляется, в частности, в деиндустриализации Европы. Даже снижение газовых цен на европейских торговых площадках в текущем году после рекордного 2022 года не способствует стабилизации промышленного сектора в регионе. Более того, сокращение производства в энергоемких отраслях продолжается и в настоящее время», — уточнил Полоус.