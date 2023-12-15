Названа главная проблема для российских работодателей в 2023 году
В текущем году главной проблемой российских работодателей оказался наем сотрудников. В этом признался 71 процент опрошенных компаний, свидетельствуют результаты опроса HeadHunter, на которые ссылается РБК.
Большинство (62 процента респондентов) назвали причиной дефицита соискателей геополитическую напряженность, больше половины (52 процента) также отмечали отсутствие профильных специалистов с навыками под задачи бизнеса. Около 46 процентов работодателей связывали проблемы с поиском нужного сотрудника с демографическими проблемами. Сильнее всего это проявилось в отрасли добычи и переработки ископаемых.
Чаще всего с проблемами при найме также сталкивались сферы товаров повседневного спроса (Fast Moving Consumer Goods, или FMCG) и отельно-ресторанный бизнес (HoReCa). Большинство компаний заметили, что сроки найма увеличились на 6-10 дней.
Решать возникающие проблемы 54 процента компаний готовы при помощи увеличения бюджета на фонд оплаты труда. Кроме того, работодатели намерены фокусно работать над удержанием персонала и привлекать их гибкими условиями труда — например, предлагать удаленную работу.
Проблему нехватки кадров в России обострила низкая безработица. Большинство российских предприятий жалуются на дефицит рабочей силы и необходимость брать менее квалифицированных сотрудников. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина назвала дефицит кадров главной проблемой российской экономики, которую не решить бюджетными вливаниями и дешевыми кредитами.