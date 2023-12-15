Активам производителя водки «Хортиця» нашли хозяина

Минфин РФ готовится к введению временного управления в отношении активов международного алкогольного холдинга Global Spirits. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой осведомленные источники.

Холдинг владеет заводом по производству водки «Хорта». Вопрос передачи активов производителя водки «Хортиця» Росимуществу сейчас прорабатывают, говорится в публикации.

Под передачу подпадают девять юридических лиц, входящих в холдинг Global Spirits, подчеркивается в сообщении. В таком списке числятся дистрибутор «Стандарт качества», группа «Традиции успеха», которой принадлежат заводы «Русский Север» и «Родник и К», выпускающие водку «Хорта», Феодосийский завод коньяков и вин, Крымский винный дом и другие.

Правительством не публиковались открытые документы по данному вопросу, указывает газета. Украинскую водку «Хортица» с 2022 года разливают под маркой «Хорта».

Владелец Global Spirits Евгений Черняк был обвинен в финансировании Вооруженных сил Украины (ВСУ) и заочно арестован.