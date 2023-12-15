Активам производителя водки «Хортиця» нашли хозяина

Минфин РФ готовится к введению временного управления в отношении активов международного алкогольного холдинга Global Spirits. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой осведомленные источники.

Активам производителя водки «Хортиця» нашли хозяина
© РИА Новости

Холдинг владеет заводом по производству водки «Хорта». Вопрос передачи активов производителя водки «Хортиця» Росимуществу сейчас прорабатывают, говорится в публикации.

Под передачу подпадают девять юридических лиц, входящих в холдинг Global Spirits, подчеркивается в сообщении. В таком списке числятся дистрибутор «Стандарт качества», группа «Традиции успеха», которой принадлежат заводы «Русский Север» и «Родник и К», выпускающие водку «Хорта», Феодосийский завод коньяков и вин, Крымский винный дом и другие.

Правительством не публиковались открытые документы по данному вопросу, указывает газета. Украинскую водку «Хортица» с 2022 года разливают под маркой «Хорта».

Владелец Global Spirits Евгений Черняк был обвинен в финансировании Вооруженных сил Украины (ВСУ) и заочно арестован.

В России нашли способ вернуть ушедшие алкогольные бренды

Ранее газета «Коммерсант» со ссылкой на обращение Союза производителей алкогольной продукции сообщила, что российские алкогольные компании выступили за повышение с 2024 года минимальных цен на водку на 7%. С соответствующей инициативой они обратились в Минфин, отмечало издание.

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