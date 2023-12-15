В России может появиться китайский бренд спортивной одежды из 90-х

Китайская компания Anta Sports, которая производит спортивную одежду и обувь, может вывести на рынок РФ марку Sprandi. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на базу данных Росаккредитации.

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Данный бренд был популярен в стране в конце 1990-х — начале 2000-х годов. Издание сообщает о получении ООО «А Спорт» нескольких деклараций на обувь под данной маркой.

Кроме того, подчеркивается, что ООО «А Кэпитал», которое имеет отношение к Anta Sports, решило учредить компанию СПД. На нее зарегистрировали домен sprandi.ru. До 2020 года владельцем 49% российской структуры Anta Sports был Егор Миняев. Он стал генеральным директором новой фирмы.

В 2009 году Sprandi приняла решение о сворачивании своей деятельности в России в связи с резким снижением оборотов бизнеса и задолженностью перед поставщиками и кредиторами, хотя двумя годами ранее сеть насчитывала в России порядка 100 торговых точек.

По словам участников рынка, товары компании в два раза дешевле, при этом бренд может стать альтернативой известным маркам.