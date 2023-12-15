Российской структуре Papa John`s грозит банкротство

Российской структуре американской сети пиццерий Papa John`s компании «4 Папас» грозит банкротство. Банкротства добиваются два российских предпринимателя, сообщает «Коммерсант».

Ранее двум индивидуальным предпринимателям удалось через суд взыскать с компании долги за аренду используемых помещений. В 2022 году с «4 Папас» было взыскано $273 тыс. за аренду помещений на Измайловском бульваре в Москве, хотя бизнесмены требовали $310 тыс.

Теперь Арбитражный суд Москвы принял к производству новые заявления о банкротстве «4 Папас».

В Papa John`s не согласны с действиями контрагентов, называя их действия незаконными, кроме того, они расцениваются «как преступление». Компания безуспешно пыталась в апелляции оспорить принятие заявления о банкротстве. Сейчас она обратилась в полицию Москвы с заявлением о возбуждении уголовного дела.