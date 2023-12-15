Акции Совкомбанка торгуются на уровне 13,37 рубля за бумагу

Всего был размещен 1 млрд акций, а по результатам размещения уставный капитал банка будет состоять из приблизительно 20 млрд акций. При этом предложение акций состояло исключительно из дополнительной эмиссии акций - действующие акционеры группы не продавали свои акции. Все привлеченные в ходе IPO средства будут использованы в общекорпоративных целях в рамках дальнейшего развития Совкомбанка.