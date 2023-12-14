Как Freedom Finance покоряет Америку и другие рынки

Акции производителя лекарства от рака Intensity Therapeutics (NASDAQ: INTS) на прошлой неделе выросли на 118% на фоне новостей о позитивных данных со второй фазы исследования новой терапии рака молочной железы ранней стадии. Капитализация компании достигла $90 млн и превысила оценку бизнеса в ходе IPO, прошедшего в конце июня этого года.

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Подготовку к выходу на биржу Intensity Therapeutics проводило инвестиционно-банковское подразделение Freedom Capital Markets, которое специализируется на услугах андеррайтинга на фондовом рынке США. Freedom Capital Markets – дочерняя структура международного инвестиционного холдинга Freedom Holding Corp.

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«Впервые компания из Казахстана стала прямым организатором сделок на американской бирже. Это новая веха для Freedom Holding Corp., который стал единственным фининститутом не только из Казахстана, но и всего постсоветского региона, работающим на таком уровне. Это невероятно крутой показатель профессионализма нашей команды», – написал после IPO в своем блоге на Facebook (принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской организацией) основатель и генеральный директор Freedom Holding Тимур Турлов.

Подразделение Freedom Capital Markets получило лицензии на андеррайтинг в США в начале 2022 года, а через год провело первые сделки. Также среди клиентов – биотехнологический стартап VolitionRx (VNRX), производитель зарядных систем на основе солнечной энергии Beam Global (BEEM), горнодобывающая компания Contango ORE (CTGO) и фуд-сервис DayDayCook (DDC) и другие перспективные проекты.

Однако бизнес Freedom Holding не ограничивается лишь Америкой.

Каждому – свое

Компания имеет 119 офисов в США, Европе, странах Центральной Азии и Ближнего Востока. Если на американском рынке холдинг развивает в первую очередь инвестбанковское и консультационное направления, в других регионах основные сервисы немного другие. На родном для себя казахстанском рынке Freedom Finance известен прежде всего как экосистема финансовых услуг, состоящая из 12 различных структур: банк, брокерские компании, страховой бизнес, сервис онлайн-платежей, телеком-оператор и другие проекты. Услугами экосистемы пользуются более 1,5 млн человек.

Freedom Bank является ее центральным звеном и одним из ведущих финансовых институтов страны. Он заработал $167 млн. Ключевые продукты – первые в мире цифровая ипотека и цифровой автокредит, которые можно оформить онлайн и получить деньги без посещения офиса.

Брокерский бизнес представлен двумя игроками: международным брокером Freedom Finance Global и казахстанской компанией Freedom Broker. Первый предоставляет своим клиентам доступ к крупнейшим мировым биржам (NYSE, NASDAQ, LSE и др.), а также рынку IPO в США, второй прочно удерживает лидерство на рынке, значительно опережая конкурентов по числу инвесторов (220 тысяч) и обороту на главной республиканской бирже KASE.

Страховые компании Freedom Life и Freedom Insurance принесли холдингу $63 и 18 млн соответственно. Их основными продуктами являются страхование жизни и автострахование, которые можно оформить онлайн.

На европейском рынке, а также в Армении холдинг предлагает брокерские услуги. В планах – открытие офиса в Азербайджане, Турции и странах Ближнего Востока. При этом ставка делается на продвижение продуктов, зарекомендовавших себя на других рынках.

«Фридом Финанс» работает в сфере классических финансов, но при этом предлагает клиентам передовые продукты и услуги, что позволяет удерживать пользователей в своей экосистеме и наращивать клиентскую базу. Динамика финансовых показателей, а также котировки акций помогают компании добиться этого. Так, с момента выхода компании на IPO бумаги FRHC подорожали почти в шесть раз.

Компания постоянно ищет способы для дальнейшего развития продуктов, наращивания их привлекательности. К слову, только на развитие инфраструктуры для телеком-оператора Freedom Telecom холдинг потратит $200 млн. Для этих целей компания выпустит в декабре 5-летние облигации с доходностью 12% годовых в долларах на первые два года обращения. Freedom Telecom обеспечивает Казахстан широкополосным доступом в интернет и мобильной связью последнего поколения.