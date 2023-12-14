«Что касается замены — да, бывает и так, что что-то не подходит. Надо искать [варианты]. И промышленность должна над этим работать, и врачи должны над этим работать. Часто бывает, что психологически человек привык к определенному лекарству. Но это важно, психология важна — верит человек в него или нет. И по импорту будем закупать, и объемы производства увеличивать», — сказал президент.