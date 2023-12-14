Путин высказался об уходе с российского рынка иностранных фармкомпаний
Уход с российского рынка ряда фармакологических компаний — это проблема, однако страна не закрывает импорт, а промышленность активно работает над решением вопроса. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе «Итогов года», трансляцию которых ведет «Рамблер».
В ходе мероприятия ведущая рассказала, что в студию поступает множество вопросов от граждан, которые нуждаются в иностранных лекарствах, поскольку не все аналоги подходят для лечения их заболеваний. Она спросила у Путина, как в этом ключе адаптируется российская фармакологическая отрасль.
«Что касается ухода с нашего рынка ряда компаний — это проблема. Правда среди этих препаратов (иностранного производства — прим. ред.) жизненно важных всего 14. Промышленность работает активно, никакого импорта мы не закрываем», — сказал президент.
Путин добавил, что Минздрав и правительство видят эти проблемы. Он напомнил, что в России была создана специальная комиссия по импортозамещению, которая работает и «заверяет» его, что понимает ситуацию и делает все для обеспечения нуждающихся в лекарствах людей.
«Что касается замены — да, бывает и так, что что-то не подходит. Надо искать [варианты]. И промышленность должна над этим работать, и врачи должны над этим работать. Часто бывает, что психологически человек привык к определенному лекарству. Но это важно, психология важна — верит человек в него или нет. И по импорту будем закупать, и объемы производства увеличивать», — сказал президент.
Говоря о нехватке трехкомпонентной вакцины против кори, паротита и краснухи, Путин заявил, что в России произошел технический сбой, который связан с яйцом. Оно необходимо для производства препарата. По его словам, необходимые решения приняты и ситуация в ближайшее время исправится.