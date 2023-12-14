Госдума ввела штрафы за нарушения в подаче данных об опасных отходах

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Госдума приняла на пленарном заседании закон о штрафах за нарушение порядка представления информации в федеральную государственную систему учета и контроля за обращением с отходами I и II классов опасности.

Документ дополняет Кодекс РФ об административных правонарушениях статьей 8.5.3, которая содержит санкции за непредставление информации для включения в федеральную государственную информационную систему учета и контроля за обращением с отходами I и II классов опасности или нарушение порядка представления такой информации. По ней, для должностных лиц предусмотрен штраф в размере от 3 тыс. до 6 тыс. рублей, для индивидуальных предпринимателей - от 50 тыс. до 70 тыс. рублей, а для юрлиц - от 70 тыс. до 150 тыс. рублей. Эти же санкции будут распространены и на случай несвоевременного представления информации.

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Также новыми положениями дополняется ст. 8.2 КоАП РФ (несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления). По ним за нарушение сроков или периодичности размещения информации в федеральной государственной информационной системе учета твердых коммунальных отходов либо размещение в указанной системе недостоверной информации или информации не в полном объеме вводится штраф для должностных лиц в размере от 3 тыс. до 6 тыс. рублей, для индивидуальных предпринимателей - от 50 тыс. до 70 тыс. рублей. Штраф для юридических лиц установлен в размере от 70 тыс. до 150 тыс. руб. Штраф от 5 тыс. до 10 тыс. рублей будет грозить должностному лицу федерального органа исполнительной власти, органа исполнительной власти региона или местного самоуправления за нарушение сроков или периодичности размещения информации в информационной системе учета твердых коммунальных отходов.