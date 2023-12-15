Экспортеры будут сообщать ЦБ о валютных активах «дочек» с 1 марта 2024 года

Евгений Надоршин главный экономист ПФ «Капитал» «Тот неожиданный рост глобальной роли рубля, по крайней мере, в международных расчетах, который произошел на фоне событий 2022-2023 годов, вынужденный в существенной степени, застал российские власти врасплох. Они не были готовы положиться на полностью рыночные механизмы, мы хорошо видим, что у нас никакого свободного плавания не было и до сих пор нет, у нас в лучшем случае контролируемое плавание. Понятно, что, когда стала образовываться ситуация, при которой внушительные объемы экспорта не создают должного объема валютной выручки для того, чтобы обеспечить спрос на нее в подходящем количестве, власти озадачились вопросом, как так получается. Вот и выяснилось, что для того, чтобы лучше представлять ситуацию, нужно лучше понимать, что происходит с активами и пассивами российских компаний не только вообще, но еще в разрезе резидентства, и не только самой компании, но еще и по смежным компаниям группы, поскольку за последние почти два года очень многие компании, в том числе с целью обхода санкций, выстроили хорошую сеть зарубежного присутствия. Она и так у многих была, но ее, видимо, нарастили и напитали дополнительными средствами. А поскольку желание присутствовать на валютном рынке не исчезло и те обстоятельства, которые сложились после 2022 года, диктуют определенную необходимость государству контролировать последствия этих обстоятельств, в частности обеспечивать стабильность валютного курса, переход на расчеты в национальных валютах, похоже, является одной из причин нестабильности курса рубля, потому что в экспортных потоках все явно происходит несколько иначе, нежели в потоках импортных, и этот дисбаланс никто иной, как государство, не закроет, раз по его воле происходит этот переход. Совокупность обстоятельств подталкивает российское государство к желанию получить большую информацию, видимо, иным путем, кроме как через дополнительные законодательные ограничения, то есть обязательства, это сделать не получается. Это и происходит через законотворческую деятельность. Дополнительная информация должна облегчить ЦБ принятие непростых для него решений, чтобы рынок подчас и не замечал, что какие-то сложности были пройдены».