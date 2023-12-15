Экспортеры будут сообщать ЦБ о валютных активах «дочек» с 1 марта 2024 года

Экспортеров обязали сообщать Банку России о валютных активах «дочек» с 1 марта 2024 года. Изменения вносятся в закон «О валютном регулировании и валютном контроле». Они, согласно пояснительной записке, направлены на более эффективный мониторинг и оценку равномерности притока и оттока иностранной валюты, а также своевременное выявление потенциальных дисбалансов, угрожающих стабильности финансового рынка.
При этом исключается обязанность ЦБ размещать на своем сайте перечень экспортеров, предоставляющих ему соответствующую информацию. Регулятор сам будет устанавливать порядок информирования резидентов об их включении в этот перечень.
Эта часть законотворчества связана с пробелом в информировании властей относительно того, почему рубли возникают за рубежом, говорит главный экономист ПФ «Капитал» Евгений Надоршин:
Евгений Надоршин главный экономист ПФ «Капитал» «Тот неожиданный рост глобальной роли рубля, по крайней мере, в международных расчетах, который произошел на фоне событий 2022-2023 годов, вынужденный в существенной степени, застал российские власти врасплох. Они не были готовы положиться на полностью рыночные механизмы, мы хорошо видим, что у нас никакого свободного плавания не было и до сих пор нет, у нас в лучшем случае контролируемое плавание. Понятно, что, когда стала образовываться ситуация, при которой внушительные объемы экспорта не создают должного объема валютной выручки для того, чтобы обеспечить спрос на нее в подходящем количестве, власти озадачились вопросом, как так получается. Вот и выяснилось, что для того, чтобы лучше представлять ситуацию, нужно лучше понимать, что происходит с активами и пассивами российских компаний не только вообще, но еще в разрезе резидентства, и не только самой компании, но еще и по смежным компаниям группы, поскольку за последние почти два года очень многие компании, в том числе с целью обхода санкций, выстроили хорошую сеть зарубежного присутствия. Она и так у многих была, но ее, видимо, нарастили и напитали дополнительными средствами. А поскольку желание присутствовать на валютном рынке не исчезло и те обстоятельства, которые сложились после 2022 года, диктуют определенную необходимость государству контролировать последствия этих обстоятельств, в частности обеспечивать стабильность валютного курса, переход на расчеты в национальных валютах, похоже, является одной из причин нестабильности курса рубля, потому что в экспортных потоках все явно происходит несколько иначе, нежели в потоках импортных, и этот дисбаланс никто иной, как государство, не закроет, раз по его воле происходит этот переход. Совокупность обстоятельств подталкивает российское государство к желанию получить большую информацию, видимо, иным путем, кроме как через дополнительные законодательные ограничения, то есть обязательства, это сделать не получается. Это и происходит через законотворческую деятельность. Дополнительная информация должна облегчить ЦБ принятие непростых для него решений, чтобы рынок подчас и не замечал, что какие-то сложности были пройдены».
Кроме того, российские юрлица, входящие в одну международную группу компаний с иностранными юрлицами, с 1 июля 2024 года будут уведомлять налоговые органы по месту своего учета об открытии/закрытии счетов/вкладов таких нерезидентов за рубежом. Также они должны будут представлять отчеты о движении средств по таким счетам через иностранные платежные системы с подтверждающими документами. Порядок представления таких отчетов установит правительство по согласованию с Банком России.