Финская компания выкупила у РЖД ходившие в Россию поезда

Финская государственная железнодорожная компания VR Group выкупила поезда Allegro, которые раньше принадлежали совместному предприятию оператора и РЖД. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на иностранную компанию.

VR выкупила кредиты совместного с РЖД предприятия Oy Karelian Trains Ltd 14 декабря. Теперь финская компания владеет транспортными средствами модели Sm6 по праву залога.

Уточняется, что перевозчик планирует с 2025 года начать использовать поезда, которые раньше ходили в Россию, на внутренних междугородних рейсах.

Как утверждает VR Group, РЖД не выполнили свои обязательства по выплате кредитов и налогов. При этом переговоры между финской и российской сторонами, которые длились более полутора лет, не дали результатов. В итоге Oy Karelian Trains Ltd оказалось под угрозой банкротства.

Известно, что совместное предприятие РЖД и VR Group — Oy Karelian Trains Ltd — заработало в 2006 году и осуществляло железнодорожные перевозки между Санкт-Петербургом и Хельсинки. Поезда курсировали под брендом Allegro. В марте 2022-го VR Group присоединилась к антироссийским санкциям и прервала транспортное сообщение с Россией. РЖД инициировали несколько судебных разбирательств в российских инстанциях.