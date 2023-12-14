Специалист Meta* по инклюзии украла 4 млн долларов ради «роскошной жизни»

Экс-специалист соцсети Facebook (принадлежит Meta Platforms, которая признана экстремистской организацией и запрещена в РФ) по глобальной стратегии разнообразия Барбара Ферлоу-Смайлс признала себя виновной в мошенничестве и краже у компании более четырех миллионов долларов. Об этом сообщает Forbes.

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Федеральные прокуроры пришли к выводу, что Ферлоу-Смайлс создала «тщательно продуманную схему», включавшую подставных поставщиков и откаты, чтобы финансировать свой «роскошный образ жизни». При этом на своей должности она отвечала за разработку и реализацию инициатив по разнообразию, равенству и инклюзивности среди сотрудников.

Прокуроры заявили, что 38-летняя Ферлоу-Смайлс заставляла свою компанию платить за товары и услуги, которые на самом деле никогда не предоставлялись, а затем люди, якобы оказавшие эти услуги, платили ей откаты. В число этих лиц входили ее друзья, родственники, бывшие стажеры с предыдущей работы, няни, стилист-парикмахер и ее преподаватель в университете.

Приговор Ферлоу-Смайлс будет вынесен 19 марта. Она освобождена под залог в пять тысяч долларов.

Ранее один из руководителей обанкротившейся криптобиржи FTX - Райан Саламе — признал себя виновным по делу о махинациях и нарушениях при финансировании политиков. Прокуроры заявили, что Саламе продвигал интересы FTX посредством незаконной кампании политического влияния. Он согласился выплатить 1,5 миллиарда долларов.