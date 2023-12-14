Эксперты рассказали о запасах импортного игристого вина к Новому году

В России наблюдается увеличение продаж импортного игристого вина, при этом того количества, которое сейчас есть в стране, хватит на Новый год, сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на крупных импортеров.

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Они отметили, что никакого дефицита на рынке нет.

В компании Ladoga, которая является крупным импортером алкоголя в РФ, указали на традиционный рост продаж игристого вина в преддверии Нового года. Там пояснили, что данный напиток — главный символ этого праздника. Отмечается, что продажи игристого вина в целом в компании Ladoga по итогам 11 месяцев этого года увеличились в 1,5 раза в сравнении с таким же периодом 2022-го. К 2021 году они выросли вдвое, подчеркнули в фирме.

Также там заявили, что порядка 70% от суммарного объема продаж игристого в натуральном выражении компании – это Италия и Россия. Они же растут самыми высокими темпами, сообщили в компании.

Там же указали на отсутствие серьезных изменений в премиальном ассортименте в структуре продаж. В Simple Group заявили, что ни о каком дефиците игристых вин на рынке речи не идет. Напомним, что данная компания является крупнейшим импортером итальянских вин в России.