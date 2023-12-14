Владелец бывших мощностей Heineken купил завод «Белый Кремль»

Компания «Объединенные пивоварни» (ОПХ) стала владельцем пивоваренного завода «Белый кремль» в Татарстане — она купила бизнес у «Татспиртпрома», сообщает «Коммерсант».

Руководитель владельца компании-покупателя Алексей Сагал сообщил о планах брендов «Белого кремля» развиваться на рынке. Он отметил, что на предприятии будут выпускать марки ОПХ, а также запустят «новые продуктовые линейки в безалкогольных напитках».

Подчеркивается, что «Татспиртпром» сфокусируется на основном бизнесе. По словам главы компании Руслана Максудова, новые инвестиционные проекты в категории крепких алкогольных напитков требуют отдельного внимания и усилий.

Информации о том, во сколько обошлась сделка, нет. Однако, по оценке инвестбанкира Ильи Шумова, стоимость завода могла составить 4–6 млрд руб.

ОПХ насчитывает еще семь других заводов в разных городах. Среди марок пива, которые выпускают на предприятиях, — «Охота», «Бочкарев», «Три медведя», Dr.Diesel, сидр «Мистер Лис».