Bloomberg: экс-главу BP лишили £32,4 млн за ложь совету директоров

Бывшего главу BP Бернарда Луни оставили без выплат на общую сумму £32,4 млн после отставки, так как он ввёл совет директоров компании в заблуждение.

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Об этом сообщает Bloomberg.

Уточняется, что Луни покинул свой пост в связи с тем, что не раскрыл полностью все детали прошлых личных отношений с коллегами. В компании посчитали, что он специально «ввёл совет директоров в заблуждение». На посту главы компании его временно заменил финансовый директор Мюррей Окинклосс.

«Совет директоров счёл, что это является серьёзным проступком», — говорится в заявлении компании.

Как пишет агентство, Луни автоматически аннулировали часть потенциального вознаграждения в размере £32,4 млн. Также компания отзовёт 50% денежной части бонуса, выплаченного бывшему гендиректору в 2022 году, и часть переданных ему акций на общую сумму около £1 млн ($1,3 млн).