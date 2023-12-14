Российским производителям продуктов запретят уменьшать упаковки

Производителям запретят использовать упаковку уменьшенного объема — 900 мл или девять яиц. Разрешены будут только стандартные с округленными значениями. Об этом сообщают «Известия».

Такие изменения содержатся в техрегламенте «О безопасности пищевой продукции», поправки в который готов рассмотреть Минпромторг. Речь идёт о социально значимых продуктах — молоке, сахаре, подсолнечном масле. Производителей таких продуктов обяжут использовать только стандартную упаковку весом в 200 г, 500 г, либо объемом 1 л, 2 л.

В начале ноября Генпрокуратура добилась внесения в ГОСТ требований к производителям об объёмах фасовки социально значимых продуктов — они предписали выпускать их в стандартизированной упаковке. Однако таким требованиям нужно соответствовать только в том случае, если компания изготавливает продукцию по стандарту, а если товар сделали по техническим условиям, то продукцию можно фасовать в любую тару.

По словам главы «Общественной потребительской инициативы» Олега Павлова, рассматриваемая мера позволит отчасти исправить ситуацию, даст потребителям ориентиры при выборе социально значимых продуктов.