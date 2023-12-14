Стало известно о попытке сооснователя «Яндекса» добиться снятия санкций

Один из основателей и бывший гендиректор «Яндекса» Аркадий Волож пытается добиться снятия персональных санкций в Европейском суде общей юрисдикции. Об этом стало известно агентству Bloomberg от адвокатов Воложа.

Стало известно о попытке сооснователя «Яндекса» добиться снятия санкций
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По словам одного из его адвокатов, сейчас Волож не является крупным акционером «Яндекса», поскольку не имеет права собственности и какого-либо контроля над компанией, а также ранее передал свою долю в размере 8,6 процента независимому доверительному управляющему.

Однако в европейском суде эти аргументы отвергли, поскольку Волож якобы был и остается ведущим бизнесменом, участвующим в российской экономике.

В конце 2022 года сооснователь «Яндекса» Аркадий Волож заявил, что покидает компанию. Он сообщил сотрудникам, что уже давно не управляет техногигантом, и ему пришлось покинуть все должности. Однако Волож пообещал помогать советами четырем международным стартапам, которые развиваются вне холдинга.

Волож живет в Израиле с 2014 года, но публичное заявление в отношении военного конфликта на Украине он сделал лишь 10 августа 2023 года. Перед этим Волож удалил всю информацию о своих связях с Россией на своем сайте — теперь он характеризует себя как «родившегося в Казахстане израильского технологического предпринимателя». Как писал РБК, Волож заявил, что выступает «категорически против» спецоперации на Украине, где живут его «друзья и родственники».

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