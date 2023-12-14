Гоша Рубчинский стал новым главным дизайнером бренда Yeezy

Российский дизайнер Гоша Рубчинский стал новым главным дизайнером бренда одежды и обуви Yeezy, принадлежащий американскому рэперу Канье Уэсту. Об этом музыкант сообщил на своей странице в социальной сети X.

В публикации уточняется, что приход «этого легендарного российского дизайнера в YEEZY (...) является важным достижением в истории дизайна».