Центробанку предложили запрещать сделки с акциями и валютой

Депутаты и сенаторы разработали законопроект, который наделяет Банк России полномочиями запрещать сделки с акциями и валютой. Соответствующий документ был опубликован в среду, 13 декабря, в электронной базе Госдумы.

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Предполагается, что дополнительный инструментарий даст Банку России право ограничивать на срок до шести месяцев операции конкретных участников рынка или запрещать проведение сделок с акциями и валютой. Такая мера даст регулятору возможность противостоять возможным угрозам финансовой стабильности, отметили авторы документа. Также поводом может стать нарушение прав и законных интересов участников, передает «Интерфакс».

Министерство экономического развития России по итогам 2023 года сохранило прогноз по инфляции в 7,5 процента. Об этом в четверг, 7 декабря, сообщил глава ведомства Максим Решетников.

Глава Сбербанка Герман Греф рассказал, что весомого потенциала для укрепления рубля сейчас нет. В то же время, по его словам, предпосылок для сильного ослабления национальной валюты тоже нет. При этом в ноябре Греф сообщал о тенденции к небольшому укреплению рубля.