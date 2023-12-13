Дэниел Вулф и Мэри Тримитиоту вышли из совета директоров TCS Group

Совет директоров группы "Тинькофф" (TCS Group) покинули Дэниел Вулф и Мэри Тримитиоту, следует из сообщения группы.

"TCS Group Holding PLC (TCS LI) объявляет, что г-н Дэниел Вулф и г-жа Мэри Тримитиоту вышли из совета директоров компании, начиная с окончания сегодняшнего рабочего дня (по кипрскому времени)", - говорится в сообщении.

В ноябре в устав компании были внесены изменения, согласно которым минимальное количество директоров и кворум для заседаний сокращаются до двух любых директоров с четырех.

Кроме этого, в ноябре главой совета директоров TCS Group был назначен Алексей Малиновский, который ранее также возглавлял Mastercard в России. На этом посту он сменил Константиноса Экономидеса.

Ранее председатель правления банка "Тинькофф" Станислав Близнюк сообщал, что TCS Group не отказывается от планов смены кипрской юрисдикции, рассматривает разные варианты.