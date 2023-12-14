В Перми наградили победителей конкурса "Город - это мы"

В 2023 году конкурс отмечает 25-летний юбилей. В этом году была введена специальная номинация к 300-летию краевой столицы. На участие в конкурсе пермские некоммерческие организации подали 211 заявок, а общий грантовый фонд был увеличен и составил 25 млн рублей.

Сейчас в Перми зарегистрированы и работают более 2 тысяч некоммерческих организаций. Чтобы поддержать их деятельность, ежегодно проводится конкурс социально значимых проектов "Город - это мы". Это знаковое общественное событие, инициаторами которого были некоммерческие организации и городские власти. В 2023 году конкурс отмечает 25-летний юбилей. В честь юбилея краевой столицы грантовый фонд конкурса был увеличен и составил 25 млн рублей.

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- Любую идею можно воплотить в проект и получить финансирование на ее реализацию. И это огромная поддержка для небольших территорий, - подчеркнула председатель ТОС "Новобродовский", руководитель проекта "Спорт в НБ - наш путь к мечте" Анна Барановская.

XXV конкурс проводился по 8 номинациям: "Пермь-300", "Мой проект - моему городу!", "Общественное партнёрство", "Пермь семейная", "ЭкоПермь", "Пермь спортивная", "Пермь - центр добровольчества" и "Пермь - территория культуры". Приоритетной номинацией конкурса стала "Пермь-300", она была направлена на повышение туристической привлекательности Перми и интереса к истории города, распространение краеведческих знаний. В этом году пермскими некоммерческими организациями было подано 211 заявок. Итоги XXV конкурса были подведены в конце марта 2023 года, а реализованы проекты были до 1 декабря.

На церемонии награждения участников и победителей конкурса с успешной реализацией общественных инициатив поздравили глава Перми Эдуард Соснин, председатель Пермской городской Думы Дмитрий Малютин, депутаты, члены конкурсной комиссии и эксперты конкурса. Всем участникам были вручены дипломы лауреатов XXV городского конкурса социально значимых проектов и памятные призы.

- В этом году благодаря грантам из городского бюджета было реализовано 80 проектов. Это проекты в сфере благоустройства, культуры, спорта, экологии, добровольчества. Новой номинацией конкурса в этом году стала "Пермь-300", посвященная юбилею города. В ней было реализовано 24 проекта, направленных на повышение интереса к истории родного города и повышение туристической привлекательности Перми. Лауреаты конкурса - гордость Перми, я очень рад, что такие люди живут и работают в нашем городе. Некоммерческий сектор всегда был двигателем развития, надежным мостом между властью и обществом, - отметил Эдуард Соснин.

В течение года победители конкурса проводили мероприятия и реализовывали свои проекты, успех которых говорит об активности гражданского общества города. Например, одним из победителей в номинации "Пермь спортивная" стал проект "Цифровой тренер на умной спортплощадке". Благодаря проекту на городских спортивных площадках появились QR-коды, пройдя по которым можно получить план тренировок в свой смартфон.

- Наш проект расширяет возможности "умных" спортплощадок и позволяет реализовать ее функционал практически на любой площадке, где есть спортивные тренажеры. Таким образом, любой желающий может получить цифрового помощника, который позволит систематизировать тренировки. Как правило, люди приходят на площадки и занимаются не системно, из-за чего снижается интерес и эффективность тренировки. А наш проект позволит решить эту проблему. Также у нас предусмотрены напоминания о том, что "пора потренироваться", они сделают тренировки более регулярными, - рассказал директор некоммерческой образовательной организации дополнительного профессионального образования "Современные образовательные технологии и инновационные системы", руководитель проекта Николай Гаврилов.