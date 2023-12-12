Оценены последствия компенсаций автокомпаниям Siemens и Volkswagen

Вероятность того, что Siemens и Volkswagen добьются компенсации от властей Германии, крайне мала. Если же им удастся это сделать, от немецких компаний, пострадавших от действий правительства страны, последует волна заявлений, заявил газете «Взгляд» экс-депутат Бундестага Вальдемар Гердт.

Ранее стало известно о подаче компаниями Siemens и Volkswagen властям ФРГ заявок на возмещение инвестиционных потерь в РФ.

Собеседник издания отметил, что фирма имеет право требовать от государства компенсации за свои потери в том случае, если она столкнулась с убытками в связи с политикой властей Германии. В этой связи, как уточнил он, с юридической стороны поданные заявки «имеют все шансы на удовлетворение».

Гердт подчеркнул, что ФРГ ожидает волна исковых заявлений с требованиями возмещения убытков, если хотя бы одна фирма выиграет дело и создаст прецедент. Это будет касаться как потерянных инвестиций, так и отсутствия дешевых энергоносителей из России, подчеркнул он.

Собеседник указал на риск банкротства Германии в таких условиях. Он пояснил, что деньги для выплат компенсаций отсутствуют. Также экс-депутат обратил внимание на наличие в бюджете страны многомиллиардной дыры.