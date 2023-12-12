В Россию вернули виски Johnnie Walker и Jim Beam

В 2023 году российские импортеры алкоголя наладили массовые поставки известных брендов виски Johnnie Walker и Jim Beam, которые ушли с российского рынка после начала военных действий на Украине. Об этом свидетельствуют данные портала «декларации-соответствия.рус», на которые обратил внимание РБК.

За 11 месяцев года в страну было ввезено как минимум 7,5 миллиона бутылок различного объема виски от Diageo, 1,9 миллиона — от Pernod Ricard и 1,3 миллиона — от Beam Suntory.

К Новому году объем поставок этого вида алкоголя вернулся на уровень 2021 года и даже немного его превысил. В общей сложности по итогам 10 месяцев 2023 года импорт виски составил 30,5 миллиона литров, что на 0,4 миллиона литров больше, чем за аналогичный период 2021 года. Ситуация заметно улучшилась по сравнению с 2022 годом, когда по итогам 10 месяцев поставки виски в страну были в 2,3 раза меньше.

Крупнейшие зарубежные производители виски объявили о решении покинуть российский рынок в июле 2022 года. В их числе были Diageo (бренды Johnnie Walker, Guinness, Smirnoff, Baileys и другие), Pernod Ricard (Chivas, Jameson, Ballantine's, Beefeater, Olmeca, Absolut), Brown-Forman (Jack Daniel's). Компании Beam Suntory и Edrington (марки Jim Beam, Macallan, Courvoisier, The Famous Grouse и другие) договорились передать подразделение Maxxium Russia под местное управление.