Две компании из ФРГ попросили компенсации за инвестиции в РФ

Железнодорожное подразделение компании Siemens и дочерний банк автопроизводителя Volkswagen попросили у правительства Германии компенсацию из-за своих инвестиций в Россию. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на агентство DPA.

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Отмечается, что причиной такого запроса стали убытки, понесённые из-за инвестиций в Россию. При этом компания Siemens также заявила, что её вложения были защищены инструментом государственных гарантий. Кроме того, ранее схожую заявку подал энергетический концерн Wintershall Dea.

«Из-за убытков в бизнесе с Россией вслед за Winterhall Dea другие компании подали в федеральное правительство заявки на компенсацию. Железнодорожное подразделение Siemens, Siemens Mobile, и Volkswagen Bank подтвердили запуск соответствующих процедур в ответ на запрос DPA», — сообщил источник.