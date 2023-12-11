Акционеры Polymetal готовятся к обмену заблокированных акций на новые

Акционерами Polymetal Int (объединяет активы АО «Полиметалл») был утвержден новый обмен акций, заблокированных в связи с ограничениями ЕС в отношении Национального расчетного депозитария (НРД) и других российских депозитариев. Об этом сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на компанию.

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Обмен утвердили в ходе внеочередного общего собрания 8 декабря большинством голосов.

«Так как все решения были приняты, добровольное предложение по обмену, объявленное компанией 23 ноября 2023 года, считается одобренным», — подчеркивается в сообщении.

Также сообщается, что у акционеров, которые будут участвовать в процедуре обмена, будет возможность восстановить свои акционерные права в фирме. В частности, речь идет о получении дивидендов, говорится в публикации.

Сейчас согласование брокеров для проведения обмена находится в процессе завершения. В скором времени появится подробная информация о них, а также дальнейшие инструкции по обмену и порядок действий, указано в сообщении.