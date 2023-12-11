Товарные знаки внесут в особый порядок сделок с иностранными активами

Права на объекты интеллектуальной собственности (ИС), в том числе товарные знаки, патенты, бренды, добавят в указ президента РФ «О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации». Таким образом на них распространится особый порядок согласования сделок по продаже долей и акций иностранных компаний из «недружественных» стран, сообщает «Коммерсант». Правка содержится в проекте указа, подготовленного Минпромторгом, и опубликована на портале regulation.gov.ru.

Сейчас значительная часть локальных российских брендов контролируется иностранными компаниями, необходимость одобрения сделок приведёт к сокращению их числа, а также упростит передачу прав российским компаниям в ряде случаев. К ИС относятся не только бренды, но и технологии в форме патентов и программ для ЭВМ, а также авторские права.

Собеседники издания полагают, что усиление контроля над передачей прав на объекты ИС, с одной стороны, связано с планами по локализации, с другой — с судебным процессом вокруг передачи прав на выпуск продукции под торговыми марками, принадлежащими Carlsberg Group.

«Это может повлиять на продажи самой "Балтики"», — отмечает источник издания на рынке.