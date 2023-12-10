Социальная сеть X ведет переговоры о сотрудничестве с Amazon

Amazon может начать покупать рекламу у X Илона Маска

Ранее Илона Маска бойкотировали за его антисемитские высказывания. Более 100 производителей брендов, таких как Apple и Disney, объявили, что прекратят рекламу на социальной платформе X.

The Wall Street Journal процитировала людей, знакомых с этим вопросом, которые заявили, что X, похоже, нашел способ контролировать ущерб. Сообщается, что X ведет переговоры о сотрудничестве с гигантом электронной коммерции Amazon для интеграции рекламы платформы X в программное обеспечение Amazon для покупки рекламы.

Таким образом, малые и средние торговцы и предприятия Amazon могут приобретать рекламные услуги X непосредственно через Amazon и демонстрировать свои продукты на X. В настоящее время сотрудничество все еще находится на ранней стадии обсуждения и может оказаться неудачным. Ни X, ни Amazon не прокомментировали информацию.